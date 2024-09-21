В Подмосковье задержали протащившего по асфальту привязанных собак к авто мужчину

В Мытищах задержали протащившего по асфальту на авто собак 50-летнего мужчину

В подмосковных Мытищах задержали 50-летнего мужчину, который протащил двух привязанных к автомобилю собак по асфальту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором житель Московской области издевается над беззащитными животными. Мотивы его поступка не раскрывались.

«Проводится предварительное расследование», — подчеркнула Волк.

Ранее житель Новосибирска попытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке. Возлюбленная узнала об измене и объявила парню о расставании. Тот захотел доказать обратное и отыгрался на собаке.