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17:14, 21 сентября 2024Силовые структуры

В Подмосковье задержали протащившего по асфальту привязанных собак к авто мужчину

В Мытищах задержали протащившего по асфальту на авто собак 50-летнего мужчину

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах задержали 50-летнего мужчину, который протащил двух привязанных к автомобилю собак по асфальту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором житель Московской области издевается над беззащитными животными. Мотивы его поступка не раскрывались.

«Проводится предварительное расследование», — подчеркнула Волк.

Ранее житель Новосибирска попытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке. Возлюбленная узнала об измене и объявила парню о расставании. Тот захотел доказать обратное и отыгрался на собаке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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