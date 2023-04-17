Россиянин пытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке

Житель Новосибирска пытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке

Житель Новосибирска пытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По информации издания, бывшая 31-летнего мужчины уехала на Алтай. В ходе переписки пара поссорилась. Девушка узнала об измене россиянина и объявила о расставании.

Тот решил доказать обратное и зачем-то решил порезать собаку скальпелем. Орудия мужчина не нашел, поэтому выбрал другой способ. Он записал видеоролик с издевательствами над животным и отправил его возлюбленной.

От увиденного девушка пришла в шок и скинула все зоозащитникам, те же перенаправили информацию сотрудникам полиции. После этого молодой человек прислал девушке ролик с живым питомцем и рассказал, что контролировал процесс, когда мучил животное.

Общественники уже потребовали изъять собаку у россиянина. Также, по данным региональных СМИ, мужчина сидел в тюрьме за продажу наркотических средств.

16 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего мальчика, зашедшего в лифт со щенком.