Россиянин избил зашедшего в лифт со щенком 13-летнего мальчика и попал на видео

E1: в Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего мальчика, зашедшего в лифт со щенком

В Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего мальчика, зашедшего в лифт со щенком. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал российский портал Е1.

На появившемся ролике видно, как мужчина едет в лифте, когда дверь открывается на очередном этаже, внутрь вбегает щенок. Россиянин сразу же с кулаками бросается на животное. Достается и юному владельцу щенка. Мальчик берет щенка на руки и прижимается с ним к стене. Мужчина начинает фотографировать школьника на свой телефон.

Позже отец пострадавшего рассказал, что причина конфликта — собаки, которые сцепились друг с другом, когда ребенок зашел в лифт. «Собаки проявили друг к другу интерес, это не понравилось мужчине, и он начал избивать и собаку, и моего сына, угрожая расправой. <...> Сняли побои, у сына ушиб руки. А еще шок и боязнь», — отметил житель Екатеринбурга.

Мужчина добавил, что после произошедшего решил сам поговорить с агрессивным соседом. Однако тот оказался немногословен и брызнул отцу мальчика в глаза перцовым баллончиком.

В полиции ситуацию пока никак не комментировали.

15 апреля сообщалось, что в Красноярском крае учитель физкультуры, увлекающийся правильным питанием, в селе Дзержинское напал на школьника из-за бургера.