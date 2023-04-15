Избивающий российского школьника из-за бургера физрук попал на видео

В Красноярском крае физрук, увлекающийся правильным питанием, побил ученика из-за бургера

В Красноярском крае учитель физкультуры из школы в селе Дзержинское напал на ученика из-за бургера. Видео инцидента опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как физрук в коридоре школы бьет школьника, тот падает, а затем россиянин тащит по полу ребенка в неизвестном направлении.

Пользователи сообщают, что учитель является сторонником правильного питания. Он напал на подростка в коридоре у столовой.

Ранее руководитель кадетского класса московской школы №2031 избил подростка. Сообщалось, что учителю не понравилась прическа ребенка, и он потребовал, чтобы тот вышел из класса.