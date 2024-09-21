В Подмосковье привязали двух собак к машине за ноги и протащили по асфальту

Mash: в Мытищах привязали двух собак к авто и протащили по асфальту

В Мытищах привязали двух собак к авто и протащили по асфальту, передает Telegram-канал Mash.

Личность преступника установлена правоохранителями. Россиянина зовут Константин Д.. К нему уже выехали оперативные сотрудники, чтобы допросить мужчину и выяснить факт его пребывания за рулем.

В апреле 2023 года новосибирец попытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке. Пара поссорилась. Девушка узнала об измене парня и объявила о расставании. Тот решил доказать обратное и решил порезать собаку скальпелем.