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13:24, 21 сентября 2024Россия

В Подмосковье привязали двух собак к машине за ноги и протащили по асфальту

Mash: в Мытищах привязали двух собак к авто и протащили по асфальту

В Мытищах привязали двух собак к авто и протащили по асфальту, передает Telegram-канал Mash.

Личность преступника установлена правоохранителями. Россиянина зовут Константин Д.. К нему уже выехали оперативные сотрудники, чтобы допросить мужчину и выяснить факт его пребывания за рулем.

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В апреле 2023 года новосибирец попытался повесить щенка на балконе в отместку бросившей его девушке. Пара поссорилась. Девушка узнала об измене парня и объявила о расставании. Тот решил доказать обратное и решил порезать собаку скальпелем.

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      Глеб Бажуткин
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