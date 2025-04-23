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20:48, 23 апреля 2025Силовые структуры

В России после обнаружения квартиры с десятком истерзанных тел животных возбудили дело

СК возбудил дело после обнаружения десятка тел животных в нижегородской квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения десятка истерзанных тел кошек и собак в одной из квартир в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Как уточнили в ведомстве, сообщения о трупном запахе поступили в полицию от жителей улицы Надежды Сусловой и зооволонтеров 21 и 22 апреля. Прибывшие на место сотрудники прошли в помещение одной из квартир и обнаружили внутри более десяти тел животных и их фрагментов. Присутствовавшие при изучении квартиры общественники сообщают, что квартиру открывали под смех хозяйки.

Живых животных передали зооволонтерам, а 48-летнего жильца доставили в отдел. После этого мужчину и его мать отправили на психиатрическую экспертизу.

Согласно данным МВД, в прошлом году на жильцов уже жаловались соседи. Тогда в их квартире уже были зафиксированы антисанитарные условия.

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