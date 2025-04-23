В России после обнаружения квартиры с десятком истерзанных тел животных возбудили дело

СК возбудил дело после обнаружения десятка тел животных в нижегородской квартире

Начало событий в новости Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения десятка истерзанных тел кошек и собак в одной из квартир в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Как уточнили в ведомстве, сообщения о трупном запахе поступили в полицию от жителей улицы Надежды Сусловой и зооволонтеров 21 и 22 апреля. Прибывшие на место сотрудники прошли в помещение одной из квартир и обнаружили внутри более десяти тел животных и их фрагментов. Присутствовавшие при изучении квартиры общественники сообщают, что квартиру открывали под смех хозяйки.

Живых животных передали зооволонтерам, а 48-летнего жильца доставили в отдел. После этого мужчину и его мать отправили на психиатрическую экспертизу.

Согласно данным МВД, в прошлом году на жильцов уже жаловались соседи. Тогда в их квартире уже были зафиксированы антисанитарные условия.

