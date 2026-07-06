В России отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

Депутат ГД Шеремет назвал позором отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал позором отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки. Его слова приводит РИА Новости.

«Аморальный отказ киевской клики принимать тела солдат из Константиновки говорит об их позорной сущности», — обозначил Шеремет.

Парламентарий также высказал мнение о том, что такими решениями президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует реализацию плана по уничтожению украинского народа. «Для него это очередная веха в бесчисленной череде предательств граждан Украины», — заключил Шеремет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре, где они намерены просить финансирование для Вооруженных сил Украины (ВСУ).