Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала отреагировал на них словом «идиоты»

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, против которого Европейский союз (ЕС) ввел санкции 15 июня, отреагировал на это решение словами «идиоты и самоубийцы». Об ограничениях Кузичев высказался в своем Telegram-канале.
«Друзья и приятели пишут: "Поздравляю!" Но я не радуюсь. В каком-то смысле это и правда признание. И это приятно. Но в большей степени — это симптомы все более прогрессирующей болезни. (...) Идиоты. И самоубийцы», — написал попавший под санкции ведущий.
Кузичев также предположил, что в скором времени вся Россия может оказаться вне закона с точки зрения Евросоюза.
Ранее на санкции Евросоюза в отношении журналистов медиагруппы Russia Today (RT) отреагировала ее глава Маргарита Симоньян. Она заявила, что поднимет зарплаты сотрудникам, попавшим в санкционный список.
15 июня ЕС ввел санкции против российских журналистов и блогеров, в том числе против Кузичева и журналистов RT Ольги Кирий и Игоря Мальцева. Также ограничения коснулись блогерши Саши Йост, известной как Sasha Meets Russia, и публициста Романа Антоновского.