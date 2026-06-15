Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:58, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала отреагировал на них словом «идиоты»

Ведущий Первого канала Кузичев назвал признанием введение против него санкций Евросоюза
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, против которого Европейский союз (ЕС) ввел санкции 15 июня, отреагировал на это решение словами «идиоты и самоубийцы». Об ограничениях Кузичев высказался в своем Telegram-канале.

«Друзья и приятели пишут: "Поздравляю!" Но я не радуюсь. В каком-то смысле это и правда признание. И это приятно. Но в большей степени — это симптомы все более прогрессирующей болезни. (...) Идиоты. И самоубийцы», — написал попавший под санкции ведущий.

Кузичев также предположил, что в скором времени вся Россия может оказаться вне закона с точки зрения Евросоюза.

Ранее на санкции Евросоюза в отношении журналистов медиагруппы Russia Today (RT) отреагировала ее глава Маргарита Симоньян. Она заявила, что поднимет зарплаты сотрудникам, попавшим в санкционный список.

15 июня ЕС ввел санкции против российских журналистов и блогеров, в том числе против Кузичева и журналистов RT Ольги Кирий и Игоря Мальцева. Также ограничения коснулись блогерши Саши Йост, известной как Sasha Meets Russia, и публициста Романа Антоновского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянам назвали безопасное время для летней мойки машины

    В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

    Турист решил поужинать за счет заведения в Европе и угодил под арест

    Испанского футболиста приговорили к тюремному сроку за изнасилование

    Cтало известно о планах Гааги разместить лагеря для российских военнопленных

    Сбитый над российским городом беспилотник попал на видео

    Найден набросившийся на девочку на улице россиянин

    Рассказавший в чате о воинской части россиянин получил 18 лет колонии

    Захарова выступила с неожиданной просьбой к Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok