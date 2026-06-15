Симоньян поообещала поднять зарплаты попавшим под санкции ЕС сотрудникам

Симоньян заявила, что поднимет зарплаты журналистам RT, попавшим под санкции Евросоюза

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала санкции Европейского союза (ЕС) против сотрудников редакции, журналистов Ольги Кирий и Игоря Мальцева. В своем Telegram-канале она пообещала поднять им зарплаты.

«Нашим журналистам, попавшим под санкции ЕС, как всегда в таких случаях, будет в два раза увеличена зарплата и гонорары. Так что есть повод порадоваться. Отлично работаете, коллектив», — отметила медиаменеджер.

ЕС ввел санкции против Кирий и Мальцева в понедельник, 15 июня. Также ограничения коснулись блогерши Саши Йост, известной как Sasha Meets Russia, публициста Романа Антоновского и ведущего Первого канала Анатолия Кузичева.

До этого Евросоюз внес в санкционный список телеведущего Эрнеста Мацкявичюса. Его обвинили в причастности к «дестабилизирующим действиям России».