Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Симоньян поообещала поднять зарплаты попавшим под санкции ЕС сотрудникам

Симоньян заявила, что поднимет зарплаты журналистам RT, попавшим под санкции Евросоюза
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала санкции Европейского союза (ЕС) против сотрудников редакции, журналистов Ольги Кирий и Игоря Мальцева. В своем Telegram-канале она пообещала поднять им зарплаты.

«Нашим журналистам, попавшим под санкции ЕС, как всегда в таких случаях, будет в два раза увеличена зарплата и гонорары. Так что есть повод порадоваться. Отлично работаете, коллектив», — отметила медиаменеджер.

ЕС ввел санкции против Кирий и Мальцева в понедельник, 15 июня. Также ограничения коснулись блогерши Саши Йост, известной как Sasha Meets Russia, публициста Романа Антоновского и ведущего Первого канала Анатолия Кузичева.

До этого Евросоюз внес в санкционный список телеведущего Эрнеста Мацкявичюса. Его обвинили в причастности к «дестабилизирующим действиям России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянин набросился на незнакомку и уселся на нее с шарфом

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok