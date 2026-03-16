16:45, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Евросоюз ввел санкции против двух известных российских журналистов

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ведущего канала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса и журналиста Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков), работающего на канале «Соловьев Live». Об этом говорится в соответствующем документе.

ЕС обвинил двух известных российских журналистов в причастности к «дестабилизирующим действиям России», а также к «подрыву демократии и безопасности в странах Евросоюза».

Кроме того, в санкционный список попали французский журналист Адриен Боке, получивший российское гражданство в 2023 году, и его британский коллега Грэм Филлипс.

В январе ЕС ввел санкции против журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой и Павла Зарубина. Также под ограничения попала ведущая канала «Россия 1» Мария Ситтель. Их среди прочего обвинили в «распространении пропаганды».

