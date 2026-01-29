Реклама

Интернет и СМИ
16:14, 29 января 2026Интернет и СМИ

Европа ввела санкции против Губерниева и Андреевой

Евросоюз ввел санкции против комментатора Губерниева и ведущей Андреевой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда российских журналистов и телеведущих. Об этом сообщается на сайте Официального журнала Евросоюза.

Под ограничения попали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и ведущая канала «Россия» Мария Ситтель. Среди прочего Евросоюз обвинил их в «распространении пропаганды».

Кроме того, в санкционный список были включены рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин.

В декабре 2025 года стало известно, что Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. В публикации Совета ЕС отмечалось, что она «создает и распространяет антиукраинские и пророссийские нарративы».

Перед этим сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Telegram-канала «Рыбарь» и военного блогера Михаила Звинчука. Британское правительство обвинило проект «Рыбарь» и Звинчука в том, что они «поддерживали политику, которая угрожает территориальной целостности Украины».

