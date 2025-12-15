Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки

Совет Европейского союза (ЕС) ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Об этом говорится на сайте органа ЕС.
«Диана Витальевна Панченко. Дата рождения: 21.05.1988. Место рождения: Николаев, Украинская ССР (Украина). Гражданство: украинское, российское», — значится в документе ЕС.
В сообщении Совета ЕС отмечается, что Панченко «создает и распространяет антиукраинские и пророссийские нарративы», а также «манипулирует информацией, представляя украинские власти как нацистов и обвиняя их в предательстве собственного народа». Кроме того, в документе отмечается, что журналистка создавала материалы на территории Донецкой народной республики.
Уточняется, что также в санкционный список попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Международное движение русофилов и другие граждане и компании. Помимо этого, санкции ввели против гражданина США, который поддерживал Россию в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Telegram-канала «Рыбарь» и его основателя, военного блогера Михаила Звинчука. Также ограничения коснулись российского философа Александра Дугина.