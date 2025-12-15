Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки

Совет ЕС ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко

Совет Европейского союза (ЕС) ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Об этом говорится на сайте органа ЕС.

«Диана Витальевна Панченко. Дата рождения: 21.05.1988. Место рождения: Николаев, Украинская ССР (Украина). Гражданство: украинское, российское», — значится в документе ЕС.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что Панченко «создает и распространяет антиукраинские и пророссийские нарративы», а также «манипулирует информацией, представляя украинские власти как нацистов и обвиняя их в предательстве собственного народа». Кроме того, в документе отмечается, что журналистка создавала материалы на территории Донецкой народной республики.

Уточняется, что также в санкционный список попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Международное движение русофилов и другие граждане и компании. Помимо этого, санкции ввели против гражданина США, который поддерживал Россию в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Telegram-канала «Рыбарь» и его основателя, военного блогера Михаила Звинчука. Также ограничения коснулись российского философа Александра Дугина.