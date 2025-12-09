Великобритания ввела санкции против известного российского Telegram-канала

Великобритания внесла в санкционный список Telegram-канал «Рыбарь»

Великобритания ввела санкции против Telegram-канала «Рыбарь» и военного блогера Михаила Звинчука. Данные об этом доступны на сайте правительства страны.

Британское правительство утверждает, что проект «Рыбарь» и Звинчук, руководящий им, «поддерживали политику, которая угрожает территориальной целостности Украины».

Отмечается, что также в санкционный список попал проект Euromore. Кроме того, ограничения коснулись российского философа и доктора политических наук Александра Дугина.

Уточняется, что представителям компаний и гражданам, попавшим в санкционный список, запрещен въезд в Великобританию. Кроме того, в случае, если у них обнаружат денежные активы на территории Соединенного Королевства, они будут заморожены.