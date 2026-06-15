В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

Майор ВСУ Ткачук: Киевлянам не следовало выкладывать фото обломков ракеты Patriot

Киевляне на фоне массовой атаки на украинскую столицу начали выкладывать обломки упавшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, однако этого не следовало делать. С таким заявлением в Telegram выступил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук.

«После ночного обстрела Киева украинцы начали выкладывать фото фрагментов ракеты Patriot. (...) Часто люди даже не понимают, что именно фотографируют и почему это может быть опасно», — заявил военный.

15 июня в украинских соцсетях появилось видео ночной атаки украинских объектов в Киеве гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На кадрах видно, что ракета Patriot не смогла настигнуть российские снаряды.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.