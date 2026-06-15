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17:13, 15 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

Майор ВСУ Ткачук: Киевлянам не следовало выкладывать фото обломков ракеты Patriot
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевляне на фоне массовой атаки на украинскую столицу начали выкладывать обломки упавшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, однако этого не следовало делать. С таким заявлением в Telegram выступил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук.

«После ночного обстрела Киева украинцы начали выкладывать фото фрагментов ракеты Patriot. (...) Часто люди даже не понимают, что именно фотографируют и почему это может быть опасно», — заявил военный.

15 июня в украинских соцсетях появилось видео ночной атаки украинских объектов в Киеве гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На кадрах видно, что ракета Patriot не смогла настигнуть российские снаряды.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.

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