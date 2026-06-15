В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

Киевляне на фоне массовой атаки на украинскую столицу начали выкладывать обломки упавшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, однако этого не следовало делать. С таким заявлением в Telegram выступил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук.
«После ночного обстрела Киева украинцы начали выкладывать фото фрагментов ракеты Patriot. (...) Часто люди даже не понимают, что именно фотографируют и почему это может быть опасно», — заявил военный.
15 июня в украинских соцсетях появилось видео ночной атаки украинских объектов в Киеве гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На кадрах видно, что ракета Patriot не смогла настигнуть российские снаряды.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.