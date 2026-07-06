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14:29, 6 июля 2026Мир

Китайского чиновника приговорили к высшей мере наказания за коррупцию

Китайского чиновника Юлиня приговорили к казни за коррупцию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

Бывшего замглавы администрации экономико-технологической зоны развития китайского города Нанкин Ян Юлиня приговорили к высшей мере наказания за коррупцию. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Народный суд средней инстанции города Чанчжоу провинции Цзянсу также вынес решение лишить Ян Юлиня политических прав пожизненно и конфисковать все его личное имущество», — отмечается в материале агентства о казни Юлиня.

Уточняется, что общая сумма похищенных чиновником бюджетных средств может достигать 325 миллиардов долларов. Также его обвиняют в махинациях и коррупции.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае необходимо окончательно искоренить коррупцию и лишить взяточников любых форм укрытия. Глава государства добавил, что борьба с этим социальным явлением остается сложной. Он сравнил коррупцию с тигром, который мешает как развитию Коммунистической партии Китая, так и всей страны.

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