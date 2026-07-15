Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 15 июля 2026Мир

Россия и Аргентина прекратили сотрудничать в сфере мирного атома

Посол Феоктистов: Россия и Аргентина сейчас не сотрудничают в сфере мирного атома
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дмитрий Феоктистов

Дмитрий Феоктистов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия и Аргентина в настоящее время не сотрудничают в сфере мирного атома. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью «Известиям».

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что российские и аргентинские компании по-прежнему проявляют взаимный интерес к сотрудничеству в других энергетических отраслях, таких как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность.

По словам Феоктистова, дополнительным стимулом для развития совместных проектов могли бы стать финансовые преимущества, предусмотренные действующим в Аргентине режимом стимулирования крупных инвестиций.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о мере ВСУ на фоне колоссальных потерь под Харьковом
    Фигура теннисистки Соболенко в бикини на фото папарацци вызвала споры в сети
    Тревел-блогер описал завтрак в Лондоне фразой «стало стыдно»
    Мужчина попытался остановить развод при помощи колдунов
    Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни
    ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»
    Рената Литвинова выставила на продажу квартиру за миллиард рублей
    В смене позиции Трампа по Ормузскому проливу увидели растерянность в отношении Ирана
    Ученые предупредили об уменьшении Каспийского моря
    Китай оказался главным покупателем одного вида российской продукции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok