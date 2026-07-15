Россия и Аргентина прекратили сотрудничать в сфере мирного атома

Посол Феоктистов: Россия и Аргентина сейчас не сотрудничают в сфере мирного атома

Россия и Аргентина в настоящее время не сотрудничают в сфере мирного атома. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью «Известиям».

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что российские и аргентинские компании по-прежнему проявляют взаимный интерес к сотрудничеству в других энергетических отраслях, таких как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность.

По словам Феоктистова, дополнительным стимулом для развития совместных проектов могли бы стать финансовые преимущества, предусмотренные действующим в Аргентине режимом стимулирования крупных инвестиций.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем.