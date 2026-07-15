Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 15 июля 2026Мир

Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

FT: Украине разрешили использовать кредит ЕС на закупку китайских деталей для дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Украине разрешили использовать оборонный кредит Европейского союза (ЕС) на закупку китайских компонентов для дронов, что демонстрирует зависимость Европы от Пекина в отношении критически важных комплектующих. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, Киев добился выделения части средств из транша в размере 6 миллиардов евро на закупку деталей для беспилотников у Китая. Эти средства являются первым выделением из более широкого кредита поддержки Украины, в рамках которого 60 миллиардов евро зарезервированы для оборонных закупок.

Как отмечает Financial Times, это решение подчеркивает сохраняющиеся пробелы в оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление укрепить промышленную базу Европы путем увязывания помощи Украине с закупками на континенте.

В соответствии с условиями кредита ЕС, оборонная продукция, закупаемая за счет средств блока, должна в основном поступать с единого рынка, с Украины или от утвержденных партнеров, таких как Канада. Однако правила также предусматривают исключение.

Если аналогичные товары не могут быть быстро или в необходимых Украине количествах получены из стран-участниц программы, Киев может обратиться в Брюссель за разрешением на их закупку в других странах.

По данным источников, Украина запросила и получила исключение для первого оборонного направления, что позволило ей приобрести некоторые китайские компоненты, которых недостаточно в Европе.

Ранее постпред КНР в ООН Фу Цун заявил, что Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Он также выразил надежду на скорое наступление мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о мере ВСУ на фоне колоссальных потерь под Харьковом
    65-летнюю телеведущую госпитализировали без сознания после падения
    Фигура теннисистки Соболенко в бикини на фото папарацци вызвала споры в сети
    Тревел-блогер описал завтрак в Лондоне фразой «стало стыдно»
    Мужчина попытался остановить развод при помощи колдунов
    Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни
    ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»
    Рената Литвинова выставила на продажу квартиру за миллиард рублей
    В смене позиции Трампа по Ормузскому проливу увидели растерянность в отношении Ирана
    Ученые предупредили об уменьшении Каспийского моря
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok