FT: Украине разрешили использовать кредит ЕС на закупку китайских деталей для дронов

Украине разрешили использовать оборонный кредит Европейского союза (ЕС) на закупку китайских компонентов для дронов, что демонстрирует зависимость Европы от Пекина в отношении критически важных комплектующих. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, Киев добился выделения части средств из транша в размере 6 миллиардов евро на закупку деталей для беспилотников у Китая. Эти средства являются первым выделением из более широкого кредита поддержки Украины, в рамках которого 60 миллиардов евро зарезервированы для оборонных закупок.

Как отмечает Financial Times, это решение подчеркивает сохраняющиеся пробелы в оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление укрепить промышленную базу Европы путем увязывания помощи Украине с закупками на континенте.

В соответствии с условиями кредита ЕС, оборонная продукция, закупаемая за счет средств блока, должна в основном поступать с единого рынка, с Украины или от утвержденных партнеров, таких как Канада. Однако правила также предусматривают исключение.

Если аналогичные товары не могут быть быстро или в необходимых Украине количествах получены из стран-участниц программы, Киев может обратиться в Брюссель за разрешением на их закупку в других странах.

По данным источников, Украина запросила и получила исключение для первого оборонного направления, что позволило ей приобрести некоторые китайские компоненты, которых недостаточно в Европе.

Ранее постпред КНР в ООН Фу Цун заявил, что Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Он также выразил надежду на скорое наступление мира.