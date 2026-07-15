Москвичей предупредили о дожде с грозой

Гидрометцентр: В Москве 15 июля ожидается кратковременный дождь с грозой

В среду, 15 июля, в ряде районов Москвы и Московской области прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Об этом жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, погода будет облачной, с прояснениями. В дневные часы воздух в городе прогреется до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье — 22-27 градусов. В ночь на четверг, 16 июля, столбики термометров в столице покажут плюс 15 градусов, а в области температура может упасть до плюс 12.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба, рассказали специалисты.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что дожди в Москве и области прекратятся 17 и 18 июля.