Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 15 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Гидрометцентр: В Москве 15 июля ожидается кратковременный дождь с грозой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В среду, 15 июля, в ряде районов Москвы и Московской области прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Об этом жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, погода будет облачной, с прояснениями. В дневные часы воздух в городе прогреется до плюс 24-26 градусов, а в Подмосковье — 22-27 градусов. В ночь на четверг, 16 июля, столбики термометров в столице покажут плюс 15 градусов, а в области температура может упасть до плюс 12.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба, рассказали специалисты.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что дожди в Москве и области прекратятся 17 и 18 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о мере ВСУ на фоне колоссальных потерь под Харьковом
    Тревел-блогер описал завтрак в Лондоне фразой «стало стыдно»
    Мужчина попытался остановить развод при помощи колдунов
    Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни
    ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»
    Рената Литвинова выставила на продажу квартиру за миллиард рублей
    В смене позиции Трампа по Ормузскому проливу увидели растерянность в отношении Ирана
    Ученые предупредили об уменьшении Каспийского моря
    Китай оказался главным покупателем одного вида российской продукции
    В Москве нашли бутылку питьевой воды за 1650 рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok