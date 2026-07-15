Депутат Водолацкий: Атаки ВСУ на гражданские суда являются актами терроризма

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал актами терроризма атаки Украины на гражданские суда. Об этом он высказался в разговоре с ТАСС.

По словам политика, украинский президент Владимир Зеленский по указанию своих кураторов отрабатывает использование различных моделей беспилотников, выбирая в качестве целей грузы в Азовском море.

«Это чистой воды терроризм, по-другому его назвать никак нельзя», — подчеркнул он.

8 июля украинские дроны совершили налет на суда России в Азовском море. Тогда, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе беспилотников ранения получили два человека.