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08:34, 15 июля 2026Россия

В Госдуме прокомментировали удары Украины по гражданским судам

Депутат Водолацкий: Атаки ВСУ на гражданские суда являются актами терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал актами терроризма атаки Украины на гражданские суда. Об этом он высказался в разговоре с ТАСС.

По словам политика, украинский президент Владимир Зеленский по указанию своих кураторов отрабатывает использование различных моделей беспилотников, выбирая в качестве целей грузы в Азовском море.

«Это чистой воды терроризм, по-другому его назвать никак нельзя», — подчеркнул он.

8 июля украинские дроны совершили налет на суда России в Азовском море. Тогда, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе беспилотников ранения получили два человека.

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