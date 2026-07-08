Украина нанесла удар по российским танкерам в Азовском море

Губернатор Слюсарь: Украина нанесла удар по шедшим в Ростов-на-Дону танкерам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским танкерам в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как рассказал чиновник, при ударе по следовавшим в Ростов-на-Дону танкерам ранения получили два человека. «Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь», — сообщил он.

По словам Слюсаря, атакованные в заливе суда шли без груза, разлива нефтепродуктов не произошло.

Днем ранее, 7 июля сообщалось, что Россия ударила по украинским портам.