МО РФ: ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины

Россия ударила по украинским портам. Это следует из сообщения российского Министерства обороны во «ВКонтакте».

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар по портовой инфраструктуре наносился с помощью различных видов вооружения, среди которых — авиация, ракеты и ударные беспилотники. По каким именно портам был нанесен удар, в сводке оборонного ведомства не говорится.

При этом известно, что под удар попали объекты почти в 150 районах на территориях, занятых Вооруженными силами Украины.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями Россия сможет занять Одессу и Николаев.