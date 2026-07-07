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15:59, 7 июля 2026Россия

Россия ударила по украинским портам

МО РФ: ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россия ударила по украинским портам. Это следует из сообщения российского Министерства обороны во «ВКонтакте».

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар по портовой инфраструктуре наносился с помощью различных видов вооружения, среди которых — авиация, ракеты и ударные беспилотники. По каким именно портам был нанесен удар, в сводке оборонного ведомства не говорится.

При этом известно, что под удар попали объекты почти в 150 районах на территориях, занятых Вооруженными силами Украины.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями Россия сможет занять Одессу и Николаев.

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