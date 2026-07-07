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15:24, 7 июля 2026Россия

В России назвали условия для взятия Одессы и Николаева

Баранец: После решения вопроса Донбасса ничто не помешает взять Одессу и Николаев
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями Россия сможет занять Одессу и Николаев. Об этом эксперт сказал в интервью «Царьграду», однако подчеркнул, что впереди «еще очень и очень много работы».

После того как будет решена полностью Донецкая и Луганская проблема, Запорожская и Херсонская, я не сомневаюсь, что мало что нам помешает положить глаз на Одессу и Николаев, особенно на Одессу. <…> Я думаю, что это удастся

Виктор Баранецобозреватель

Его заявление прозвучало на фоне обсуждения изменения глобальной стратегии ведения боевых действий, где, по мнению Баранца, акцент сместился на взаимное уничтожение нефтегазовой и энергетической инфраструктуры. Эксперт пояснил, что удары по топливной системе противника стали «центральным стратегическим направлением».

По его словам, практически все нефтеперерабатывающие заводы на Украине уже прекратили работу, а топливо доставляется напрямую из стран НАТО. В качестве свежего примера он рассказал, что на дороге от Днепропетровска до Киева не осталось ни одной автозаправки.

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Параллельно российские войска активизировали удары по энергообъектам — как попытку принудить противника к капитуляции путем уничтожения 90 процентов мощностей. Баранец подчеркнул, что раньше этого, при президентстве Владимира Зеленского, нельзя говорить о переговорах или капитуляции.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон писал, что Россия дальше будет наступать на Одессу и другие крупные украинские города, если Киев не признает четыре новые территории российскими. Иначе, по его словам, о прекращении огня не может быть и речи.

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