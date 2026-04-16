Города Украины минувшей ночью подверглись ночному массированному удару российских войск. Прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе фиксировались в Киеве и Киевской области, Днепропетровске и в Одессе. Также взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.
В украинской столице, в частности, после удара начался сильный пожар в Оболонском районе. Это подтвердили данные спутников НАСА. Telegram-канал «Изнанка» предположил, что пожар возник либо на территории автотранспортного подразделения «Киевэнерго», либо автомобильного цеха завода «Маяк». Также утверждалось, что загорелись промышленные объекты и склады. Разрушения зафиксированы также в Подольском, Шевченковском и Деснянском районах города.
Город после ночных атак затянуло густым черным дымом. В частности, дым от масштабного пожара сняли в районе метро «Почайна».
В порту Одессы же после ударов произошло возгорание контейнерного терминала. Спутники НАСА фиксировали сильный пожар. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердили данные об ударе дронами и пожаре в порту.
Российские войска могли применить тактику «волнового» удара
WarGonzo сообщает, что массированный удар ВС РФ накрыл энергообъекты в девяти областях Украины. Кроме того, по данным канала, российские войска впервые за долгое время применили тактику «волнового» удара, который, с редкими паузами (не более часа), длился около полутора суток — с вечера 14 апреля и до глубокой ночи 16-го.
Перечислена хронология удара. Так, в ночь на 15 апреля по Украине ударили три баллистические ракеты «Искандер-М» и 324 ударных БПЛА. Зафиксированы попадания ракет и как минимум 13 БПЛА в девяти локациях.
Вторая фаза — день 15 апреля. Состоялся комбинированный удар с воздуха: 20 крылатых ракет Х-101 (из каспийского региона), одна ракета «Искандер-К» и 361 БПЛА.
Третья фаза — ночь на 16 апреля, и сообщается, что удар все еще продолжается. Снова запущены дроны типа «Герань» и баллистические ракеты. Основные цели: прифронтовые зоны, а также критическая инфраструктура в Одессе, Измаиле, Нежине, Черкассах, Белой Церкви, Днепре, Запорожье и области, Харьковщине. Отдельный удар пришелся на энергетику.
Военкор отметил отсутствие противодействия ПВО в Одессе
Военкор Александр Коц назвал атаку одной из крупнейших комбинированных за последние недели. Он выделил две волны удара с вечера 15-го до утра 16 апреля.
Примерный состав залпа, по его данным —19 баллистических «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых Х-101 (пуски с Ту-95МС), 5 крылатых «Искандер-К», 659 БПЛА.
Они поразили порт в Одессе, портовую инфраструктуру в Николаеве, некий «крупный инфраструктурный объект» в Днепре, завод «Промэнерго» и складские комплексы в Харькове, а также ряд других объектов. Порты он назвал приоритетом в ударе. «Одессу не прикрыли (…) Принципиально важно: Одесский порт накрыли без противодействия ПВО — либо прорыв через перегруз перехватчиков, либо у противника проблема с дежурными средствами», — отметил Коц.
Зеленский сообщил о сотнях дронов
По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, ВС России нанесли удар по Украине 700 дронами за день и вечер накануне и за минувшую ночь, и 19 баллистическими, а также крылатыми ракетами.
По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.
«Укрэнерго» сообщило, что в результате ударов по энергетике частично пропал свет в Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.