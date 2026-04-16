«Одессу не прикрыли». Россия нанесла масштабный двухволновой удар по Украине, он длился больше суток. Зеленский сделал заявление

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, применив «волновую» тактику

Города Украины минувшей ночью подверглись ночному массированному удару российских войск. Прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе фиксировались в Киеве и Киевской области, Днепропетровске и в Одессе. Также взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

В украинской столице, в частности, после удара начался сильный пожар в Оболонском районе. Это подтвердили данные спутников НАСА. Telegram-канал «Изнанка» предположил, что пожар возник либо на территории автотранспортного подразделения «Киевэнерго», либо автомобильного цеха завода «Маяк». Также утверждалось, что загорелись промышленные объекты и склады. Разрушения зафиксированы также в Подольском, Шевченковском и Деснянском районах города.

Город после ночных атак затянуло густым черным дымом. В частности, дым от масштабного пожара сняли в районе метро «Почайна».

В порту Одессы же после ударов произошло возгорание контейнерного терминала. Спутники НАСА фиксировали сильный пожар. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердили данные об ударе дронами и пожаре в порту.

Российские войска могли применить тактику «волнового» удара

WarGonzo сообщает, что массированный удар ВС РФ накрыл энергообъекты в девяти областях Украины. Кроме того, по данным канала, российские войска впервые за долгое время применили тактику «волнового» удара, который, с редкими паузами (не более часа), длился около полутора суток — с вечера 14 апреля и до глубокой ночи 16-го.

Перечислена хронология удара. Так, в ночь на 15 апреля по Украине ударили три баллистические ракеты «Искандер-М» и 324 ударных БПЛА. Зафиксированы попадания ракет и как минимум 13 БПЛА в девяти локациях.

Вторая фаза — день 15 апреля. Состоялся комбинированный удар с воздуха: 20 крылатых ракет Х-101 (из каспийского региона), одна ракета «Искандер-К» и 361 БПЛА.

Третья фаза — ночь на 16 апреля, и сообщается, что удар все еще продолжается. Снова запущены дроны типа «Герань» и баллистические ракеты. Основные цели: прифронтовые зоны, а также критическая инфраструктура в Одессе, Измаиле, Нежине, Черкассах, Белой Церкви, Днепре, Запорожье и области, Харьковщине. Отдельный удар пришелся на энергетику.

Военкор отметил отсутствие противодействия ПВО в Одессе

Военкор Александр Коц назвал атаку одной из крупнейших комбинированных за последние недели. Он выделил две волны удара с вечера 15-го до утра 16 апреля.

Примерный состав залпа, по его данным —19 баллистических «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых Х-101 (пуски с Ту-95МС), 5 крылатых «Искандер-К», 659 БПЛА.

Они поразили порт в Одессе, портовую инфраструктуру в Николаеве, некий «крупный инфраструктурный объект» в Днепре, завод «Промэнерго» и складские комплексы в Харькове, а также ряд других объектов. Порты он назвал приоритетом в ударе. «Одессу не прикрыли (…) Принципиально важно: Одесский порт накрыли без противодействия ПВО — либо прорыв через перегруз перехватчиков, либо у противника проблема с дежурными средствами», — отметил Коц.

Зеленский сообщил о сотнях дронов

По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, ВС России нанесли удар по Украине 700 дронами за день и вечер накануне и за минувшую ночь, и 19 баллистическими, а также крылатыми ракетами.

По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.

«Укрэнерго» сообщило, что в результате ударов по энергетике частично пропал свет в Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.