Украина подверглась массированному удару ракет и дронов

Города Украины подверглись ночному массированному удару. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

Утверждается, что прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе фиксировались в Киеве и Киевской области, Днепропетровске и в Одессе. Также взрывы были слышны в Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Последствия налета пока не известны. Однако, по утверждению Telegram-канала «Повернутые на войне», в украинской столице после удара начался сильный пожар.

Ранее бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Он объяснил, что американские установки Patriot либо уничтожены, либо у них закончились запасы ракет. «К тому же сейчас ПВО собрана из разных систем, которые не связаны в единую сеть. Например, немецкие установки прикрывают аэродромы в Киеве — Жуляны и Борисполь, а также некоторые аэродромы на западе Украины, но этого явно недостаточно. Система ПВО там дырявая», — резюмировал эксперт.