Названы последствия ударов по Одессе

В порту Одессы произошло возгорание контейнерного терминала после ударов

После ударов в порту Одессы произошло возгорание контейнерного терминала. На это указывает Telegram-канал «Изнанка».

«Спутники НАСА фиксируют сильное возгорание на территории контейнерного терминала в порту Одессы», — отмечено в публикации.

Удары по Одессе фиксировались в ночь на четверг, 16 апреля. Взрывы также были слышны во многих других городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей.

Порт Одессы попадал под удар и накануне в среду, 15 апреля. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщали о пожарах на территории портовой инфраструктуры.