10:08, 15 апреля 2026Бывший СССР

Порт в Одесской области попал под удар

ГСЧС Украины сообщила об ударе и пожаре в порту Одесской области
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили об ударе дронами и пожаре в порту Одесской области. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В результате ударов возникли пожары на территории портовой инфраструктуры», — уточнили в ГСЧС.

По их информации, на месте работают спасатели. О пострадавших не сообщается.

11 апреля беспилотники также атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Военкор Юрий Котенок добавил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.

