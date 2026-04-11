05:11, 11 апреля 2026

Беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.

«Среди пораженных целей — подстанция и морской порт», — написал Котенок.

Telegram-канал «Изнанка» уточнил, что под удар попала подстанция в районе Лузановки.

Ранее появились кадры удара по судну в порту Измаил Одесской области. Как отмечает издание RG.RU, в момент удара в порту находились два сухогруза, которые доставляли военную технику для Вооруженных сил Украины.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Политик предсказал конец британской монархии

    Названы ключевые вопросы на переговорах США и Ирана

    В Британии заявили об отсутствии наказания со стороны США

    Появились первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов НАСА

    Отец Маска задумался о строительстве завода Tesla в российском городе

    В Киеве раскрыли план Зеленского против Трампа

    Беспилотники атаковали Одессу

    Предсказан срыв переговоров США и Ирана

    Глава НАСА высказался о будущих полетах США к Луне

    Все новости
