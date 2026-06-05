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21:04, 5 июня 2026Экономика

Назван способ борьбы с голубями на балконе

Бондарь: Блестящие предметы помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ряд простых предметов помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Способ борьбы с птицами назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть. Также можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы, к примеру, старые диски или фольгу — блики напугают птиц. Помогут и ватные диски, пропитанные мятным маслом и другими резкими ароматами.

Бондарь отметил, что бороться с голубями нужно гуманными методами, которые не запрещены законом. Если же птицы продолжают оставлять помет на крышах, козырьках и общедомовых территориях, следует обратиться в управляющую компанию — уборка таких зон входит в прямые обязанности коммунальщиков.

Ранее Бондарь назвал обязательные действия с квартирой перед отъездом в отпуск. Речь идет в том числе о перекрытии вентилей на трубах.

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