Бывший СССР
10:07, 9 апреля 2026

Появились кадры удара по судну в порту Измаил

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры удара по судну в порту Измаил Одесской области. Видео публикует местный Telegram-канал «Думская».

Как отмечает издание RG.RU, в момент удара в порту находились два сухогруза, которые доставляли военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них выгружал броневики и самоходные гаубицы, второй был нагружен беспилотниками иностранного производства.

Издание «Думская» заявило, что атакованное на видео судно было загружено топливом, а под удар попал не только второй сухогруз, но и портовая инфраструктура.

Ранее стало известно, что в Одессе введут трудовую повинность. К обязательным работам будет привлечено трудоспособное, но безработное население в возрасте от 18 до 65 лет. Они будут заниматься, среди прочего, строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сеток.

