Безработных жителей Одессы привлекут к ликвидации последствий российских ударов

В Одессе введут трудовую повинность. Об этом сообщает корреспондент одесского издания «Думская».

«Согласно документу, трудоспособных одесситов будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения», — сказано в публикации.

К обязательным работам будут привлечено трудоспособное, но безработное население в возрасте от 18 до 65 лет. Они будут заниматься, среди прочего, строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сеток.

Ранее стало известно, что в результате ночного удара по Одессе был поражен объект энергетической инфраструктуры. Отмечается, что разрушения значительны, а ремонтные работы потребуют времени.