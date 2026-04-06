Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 6 апреля 2026Бывший СССР

В Одессе введут трудовую повинность

Безработных жителей Одессы привлекут к ликвидации последствий российских ударов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Одессе введут трудовую повинность. Об этом сообщает корреспондент одесского издания «Думская».

«Согласно документу, трудоспособных одесситов будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения», — сказано в публикации.

К обязательным работам будут привлечено трудоспособное, но безработное население в возрасте от 18 до 65 лет. Они будут заниматься, среди прочего, строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сеток.

Ранее стало известно, что в результате ночного удара по Одессе был поражен объект энергетической инфраструктуры. Отмечается, что разрушения значительны, а ремонтные работы потребуют времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok