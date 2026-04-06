На Украине назвали последствия ночного удара по Одессе

ДТЭК: ВС России ударили по энергетическому объекту в Одесской области

Объект энергетической инфраструктуры был поражен в результате ночного удара по Одессе. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Одесская область: ночью враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК», — указывает украинская компания.

Отмечается, что разрушения значительны, а ремонтные работы потребуют времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории шахты «Белореченская» на территории Луганской народной республики (ЛНР), под землей находится 41 работник предприятия.