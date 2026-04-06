Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 6 апреля 2026

На Украине назвали последствия ночного удара по Одессе

ДТЭК: ВС России ударили по энергетическому объекту в Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры был поражен в результате ночного удара по Одессе. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Одесская область: ночью враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК», — указывает украинская компания.

Отмечается, что разрушения значительны, а ремонтные работы потребуют времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории шахты «Белореченская» на территории Луганской народной республики (ЛНР), под землей находится 41 работник предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok