08:38, 6 апреля 2026

ВСУ ударили по шахте в ЛНР и оставили под землей 41 человека

Пасечник: ВСУ ударили по шахте Белореченская, под землей 41 работник
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории шахты «Белореченская» на территории Луганской народной республики (ЛНР), под землей находится 41 работник предприятия. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей», — рассказал чиновник.

По его словам, с работниками установлена связь, а ответственные службы принимают меры по их спасению и подключению шахты к электроснабжению.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что увеличением числа ударов по территории России Киев рассчитывает отвлечь Запад от ближневосточного кризиса.

