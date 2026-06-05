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20:57, 5 июня 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности одного вида краски для интерьера

Химик Васильев: Краски на органической основе опасны для человека
Александра Качан (Редактор)

Фото: Senivpetro / Magnific

Краски на органической основе опасны для здоровья человека. О материалах для отделки интерьера, которые стоит избегать, предупредил заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, химик, профессор Николай Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, краски на органической основе сильно пахнут и выделяют в воздух токсичные вещества. «Все они имеют токсическое действие на человека и животных, при этом ароматические вещества нейротоксичны, а также оказывают повреждающее действие на кроветворение», — объяснил Васильев.

Токсичные краски негативно влияют на печень и почки, а в высоких дозах могут оказывать наркотическое воздействие. Эксперт посоветовал выбирать растворы на водной основе, которые не пахнут и почти ничего не выделяют в воздух. Если же необходимо использовать именно краску на органической основе, следует закупать ее только у проверенного производителя. Кроме того, после покраски стоит проветривать помещение и не находиться в нем, пока не исчезнет запах.

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