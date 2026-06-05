Применение «Орешника» в ходе СВО объяснили

Коротченко: БРСД «Орешник» применяют в ходе СВО для проверки точности

Баллистические ракеты средней дальности (БРСД) комплекса «Орешник» применяют в ходе специальной военной операции (СВО) для проверки точности. Пуски БРСД объяснил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что «Орешник» несет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. По словам Коротченко, испытания в боевых условиях нужны, в том числе для подтверждения точности комплекса.

«Этот анализ был необходим для выстраивания более целенаправленной политики ударов по противнику, включая уничтожение важнейших объектов системы военного и государственного управления, а также инфраструктуры на территории Украины в условиях городской застройки», — сказал эксперт.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что БРСД «Орешник» может перехватить только российская зенитная ракетная система С-500 «Прометей».