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20:54, 5 июня 2026Наука и техника

Применение «Орешника» в ходе СВО объяснили

Коротченко: БРСД «Орешник» применяют в ходе СВО для проверки точности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Баллистические ракеты средней дальности (БРСД) комплекса «Орешник» применяют в ходе специальной военной операции (СВО) для проверки точности. Пуски БРСД объяснил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что «Орешник» несет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. По словам Коротченко, испытания в боевых условиях нужны, в том числе для подтверждения точности комплекса.

«Этот анализ был необходим для выстраивания более целенаправленной политики ударов по противнику, включая уничтожение важнейших объектов системы военного и государственного управления, а также инфраструктуры на территории Украины в условиях городской застройки», — сказал эксперт.

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В январе руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что БРСД «Орешник» может перехватить только российская зенитная ракетная система С-500 «Прометей».

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