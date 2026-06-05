Уехавший из России журналист порассуждал о риске «помереть под забором» в эмиграции

Журналист Плющев, уехавший из России, пожаловался на неопределенность в эмиграции

Журналист Александр Плющев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пожаловался на неопределенность в эмиграции. Об этом он порассуждал в интервью Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«В проруби мы все, в проруби. Холодновато, но ничего, жить можно, как-то барахтаемся. (...) Ты должен уже задумываться о медицине, о пенсии, о чем угодно. Где-то у тебя должно это существовать. Потому что иначе ты рискуешь в один прекрасный момент помереть под забором», — заявил Плющев, говоря о жизни в эмиграции.

Он добавил, что за четыре года жизни в другой стране у него не появилось четкого представления о будущем. Журналист отметил, что может как остаться в эмиграции, так и вернуться в Россию при определенных условиях.

Ранее журналистка Наталья Киселева высказалась об эмиграции фразой «тебя везде ненавидят». Она призналась, что после отъезда из России была вынуждена доказывать свое право жить в другой стране.