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Забота о себе
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21:01, 5 июня 2026Забота о себе

Психиатр перечислила ранние признаки алкогольной зависимости

Психиатр Чернышова: Об алкогольной зависимости говорит нарушение обещаний из-за похмелья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BlueSkyImage / Shutterstock / Fotodom

Чтобы вовремя обнаружить у себя нездоровую тягу к спиртному, нужно задать себе несколько вопросов, рассказала врач-психиатр Мирослава Чернышова. Ранние признаки алкогольной зависимости она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

По словам Чернышовой, человеку стоит задуматься, если он часто выпивает больше запланированного, нарушает обещания из-за опьянения или похмелья или вынужден опохмеляться по утрам для восстановления работоспособности. Кроме того, продолжила она, насторожить должны провалы в памяти («алкогольная амнезия»), чувство стыда и вины после выпивки, травмы, полученные в состоянии опьянения, и обеспокоенность близких, врачей или коллег.

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Если человек находит у себя несколько из этих симптомов, это повод обратиться к психиатру-наркологу для консультации. После этого, объяснила Чернышова, врач проведет ряд диагностических исследований для постановки диагноза и уточнения стадии заболевания, а также наличия сопутствующих заболеваний.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.

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