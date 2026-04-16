Последствия ночных ударов по Киеву описали

После ударов в Киеве начался масштабный пожар в Оболонском районе

В Киеве после ночных ударов начался масштабный пожар в Оболонском районе. На это указывает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на данные спутников NASA.

«Пожар возник либо на территории структурного отделенного подразделения "Автотранспорт" ПАО "Киевэнерго", либо автомобильного цеха завода "Маяк"», — отмечено в сообщении.

Ранее Telegram-канал назвал последствия ударов по порту Одессы. По снимкам отмечались пожары на территории контейнерного терминала. При этом накануне в одесском порту уже фиксировали пожар из-за ударов.

В ночь на четверг, 16 апреля, взрывы были слышны во многих городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Утверждалось, что это были прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе.