Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

Зеленский: ВС России нанесли удар по Украине 700 дронами и 19 ракетами

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Украине 700 дронами и 19 баллистическими ракетами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Было почти 700 русских дронов за день и вечер накануне, и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатых ракет этой ночью», — сообщил политик.

По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.

В ночь на четверг, 16 апреля, ВС России нанесли массированный удар по Украине. Взрывы были слышны во многих городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Сообщалось, что это были прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе.