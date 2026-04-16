Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 16 апреля 2026

Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

Зеленский: ВС России нанесли удар по Украине 700 дронами и 19 ракетами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Украине 700 дронами и 19 баллистическими ракетами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Было почти 700 русских дронов за день и вечер накануне, и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатых ракет этой ночью», — сообщил политик.

По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.

В ночь на четверг, 16 апреля, ВС России нанесли массированный удар по Украине. Взрывы были слышны во многих городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Сообщалось, что это были прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok