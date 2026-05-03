Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 3 мая 2026Мир

На Западе назвали условия штурма Одессы

Уотсон: РФ пойдет на Одессу, если Киев не признает новые российские территории
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Carl Court / Getty Images

Москва и дальше будет наступать на Одессу и другие крупные украинские города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. Об этом в соцсети X написал политический аналитик Алан Уотсон.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который обозначил условия Москвы для устойчивого мирного урегулирования.

«Никаких временных прекращений огня, никаких европейских "миротворцев", никакого НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией. Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. "Минска-3" не будет», — написал Уотсон.

Аналитик предупредил о серьезных последствиях продолжения военных поставок на Украину, включая системы наведения ракет с искусственным интеллектом для нанесения ударов вглубь российской территории.

Ранее Алан Уотсон заявил, что Европейский союз будет повышать градус эскалации в отношении России. Он заявил, что «военный бред» охватил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также «инфантильную евроэлиту».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали условия штурма Одессы

    На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

    Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

    Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

    Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

    В России предсказали скорое столкновение с Европой

    Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

    Невролог раскрыла самый доступный способ позаботиться о здоровье мозга

    Определился первый финалист Кубка Гагарина

    Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok