03:36, 1 мая 2026Мир

Россию предупредили из-за «военного бреда» Евросоюза

Аналитик Уотсон: Евросоюз продолжит повышать градус эскалации в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) будет повышать градус эскалации в отношении России. Об этом предупредил политический аналитик Алан Уотсон на своей странице в социальной сети X.

Он заявил, что «военный бред» охватил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также «инфантильную евроэлиту».

Кроме того, как утверждает эксперт, европейские политики не могут трезво оценивать ситуацию, делая противоречивые заявления. «Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации», — написал аналитик.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о диалоге с Россией. Она подчеркнула, что политикам необходимо взять на себя ответственность и начать переговоры.

