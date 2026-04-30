22:10, 30 апреля 2026

На Украине неожиданно раскритиковали позицию Каллас по России

Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о диалоге с Россией. Пост на эту тему она опубликовала в соцсети X.

«Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое...», — написала Мендель, комментируя слова Каллас.

Она подчеркнула, что политикам необходимо взять на себя ответственность и начать переговоры.

Ранее Каллас заявила, что Европа не должна унижаться, «умоляя Россию о переговорах». Она подчеркнула, что Евросоюз не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине.

