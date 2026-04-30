15:26, 30 апреля 2026Мир

Каллас исключила возврат ЕС к нормальным отношениям с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Евросоюз (ЕС) не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция доступна на YouTube-канале Reuters.

«Возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну», — подчеркнула Каллас. По ее словам, ЕС продолжит обсуждать подход к России на встрече глав МИД на Кипре в следующем месяце.

Представитель Евросоюза добавила, что новые санкции международная изоляция и закрытие дверей для бывших российских военных станут ключевыми элементами ответа на конфликт. Она также призвала не унижаться «умоляя Россию о переговорах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Каллас с ее «свинскими заявлениями» могла бы одержать победу на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проходил в Эстонии. Первый чемпионат по имитации поросячьего визга прошел в эстонском городе Тарту 26 апреля. В ходе состязания участники соревновались в том, насколько убедительно они способны воспроизвести звуки свиньи.

