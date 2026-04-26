Захарова: Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с ее «свинскими заявлениями» могла бы одержать победу на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проходил в Эстонии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит KP.RU.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — отметила дипломат.

Первый чемпионат по имитации поросячьего визга прошел в эстонском городе Тарту 26 апреля. В ходе состязания участники соревновались в том, насколько убедительно они способны воспроизвести звуки свиньи.

Ранее Каллас заявила, что ЕС необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России.