Каллас сделала заявление о пересмотре красных линий в отношении России

Каллас: Необходимо пересмотреть красные линии в вопросе санкций против России

Необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре, видео опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

«Нам также стоит вернуться к прежним красным линиям, которые были там, например, для блокировки некоторых санкций», — сказала она.

По словам дипломата, в ходе согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро и принятия 20-го пакета санкций против России премьер-министры стран Евросоюза также настаивали на продолжении работы над следующим, 21-м пакетом санкций.

Ранее ЕС принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, он направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.