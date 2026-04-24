13:30, 24 апреля 2026

Каллас сделала заявление о пересмотре красных линий в отношении России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре, видео опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

«Нам также стоит вернуться к прежним красным линиям, которые были там, например, для блокировки некоторых санкций», — сказала она.

По словам дипломата, в ходе согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро и принятия 20-го пакета санкций против России премьер-министры стран Евросоюза также настаивали на продолжении работы над следующим, 21-м пакетом санкций.

Ранее ЕС принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, он направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать «Кукурузники» против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
