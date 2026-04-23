ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

ЕС принял 20-й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) принял новый пакет ограничительных мер в отношении России, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта в своем блоге в соцсети X.

По словам Кошты, 20-й пакет санкций направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба». После решения вопроса по поставкам нефти Венгрия сняла вето, и пакет был принят.

Ранее ветировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС перестала Словакия. Соответствующее распоряжение дал глава МИД Юрай Бланар после разблокировки нефтепровода «Дружба».