Словакия дала добро на новые антироссийские санкции

МИД Словакии перестал ветировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Братислава перестанет ветировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС. Соответствующее распоряжение дал глава МИД Словакии Юрай Бланар после разблокировки нефтепровода «Дружба», об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я дал распоряжение нашему постоянному представителю при ЕС в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций ЕС, если нефть будет и далее поступать без перебоев и в договорном объеме», — написал он.

Ранее министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что в ночь на 23 апреля поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва.

Транзит был остановлен 27 января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода в результате обстрелов. Доступа к российской нефти лишились как Словакия, так и Венгрия, а премьер-министр последней Виктор Орбан заблокировал принятие ряда европейских инициатив в поддержку Украины.

Вскоре после разгромного поражения Орбана на парламентских выборах в Венгрии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление прокачки нефти в самое ближайшее время.