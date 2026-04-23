Словакия подтвердила возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Министр экономики Словакии Сакова подтвердила начало поставок нефти по «Дружбе»

В ночь на 23 апреля поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написала министр экономики республики Дениса Сакова.

Транзит был остановлен 27 января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода в результате обстрелов. В результате доступа к российской нефти лишились как Словакия, так и Венгрия, а премьер-министр последней Виктор Орбан заблокировал принятие ряда европейских инициатив в поддержку Украины.

Вскоре после разгромного поражения партии Орбана на парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление прокачки в ближайшее время. Киев сообщил о начале транзита российской нефти по «Дружбе» днем 22 апреля.

Перед этим Венгрия и Словакия указали, что поддержат выделение Евросоюзом кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России, если поставки нефти по трубопроводу возобновятся.