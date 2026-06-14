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15:12, 14 июня 2026Мир

В Таиланде ответили на заявления об угрозе задержания россиян по запросу США

Представитель МИД Таиланда Патчимсават опроверг риск задержания россиян по запросу США
Андрей Шеньшаков

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель пресс-службы МИД Таиланда Панидон Патчимсават отреагировал на предупреждение МИД России для туристов осторожно относиться к поездкам в королевство из-за угрозы задержания по запросу США. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, Таиланд безопасен для туристов из всех стран, никакой дискриминации в отношении граждан РФ нет.

«Мы последовательно рассматриваем случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации. Таиланд и Россия поддерживают дружественные отношения на всех уровнях», — заявил Панидон.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в 2027 году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипотношений. «В 2025 году мы приняли около 1,9 миллиона российских туристов, что является самым высоким показателем среди европейцев», — добавил он.

Ранее МИД России обвинил США в охоте на россиян за границей. Уточнялось, что Соединенные Штаты начали данную практику еще в 2008 году. Многие из задержанных, по данным МИД, сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб.

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