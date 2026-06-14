ЕС указали на отсутствие реакции на биолаборатории на Украине

Финский политик Мема указал на отсутствие реакции Европы на биолаборатории на Украине

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказался об отсутствии реакции европейских лидеров на биолаборатории на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Мема заявил, что не наблюдает ответа на обнародованную США информацию. Согласно документам американской национальной разведки, Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на подконтрольной Киеву территории находятся 40 таких лабораторий.

«Я много раз говорил, что мы идем по опасному для Европы пути, допускающему полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины», — заявил политик.

Мема подчеркнул, что Брюссель должен дать свой официальный комментарий и потребовать у Киева должных объяснений.

Ранее стало известно, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран.