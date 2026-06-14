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15:16, 14 июня 2026Мир

Стало известно о ликвидации командира «Хезболлы»

Израильские ВВС заявили о ликвидации командира «Хезболлы»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) заявили о ликвидации одного из руководителей организации «Хезболла» в результате удара по южной окраине Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана, а удар пришелся по пятиэтажному зданию в районе Гобейри.

«Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение», — указано в сообщении.

Ранее Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану. По словам начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, попытки Тегерана «диктовать условия игры потерпят неудачу».

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