Стало известно о ликвидации командира «Хезболлы»

Израильские ВВС заявили о ликвидации командира «Хезболлы»

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) заявили о ликвидации одного из руководителей организации «Хезболла» в результате удара по южной окраине Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана, а удар пришелся по пятиэтажному зданию в районе Гобейри.

«Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение», — указано в сообщении.

Ранее Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану. По словам начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, попытки Тегерана «диктовать условия игры потерпят неудачу».